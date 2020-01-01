Tokenomie pentru ONE PUNCH CAT (PUNCH) Descoperă informații cheie despre ONE PUNCH CAT (PUNCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ONE PUNCH CAT (PUNCH) One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Pagină de internet oficială: https://punchonsolana.com Carte albă: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Cumpără PUNCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ONE PUNCH CAT (PUNCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ONE PUNCH CAT (PUNCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.27K $ 31.27K $ 31.27K Ofertă totală: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M Ofertă aflată în circulație: $ 936.70M $ 936.70M $ 936.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.27K $ 31.27K $ 31.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.00361979 $ 0.00361979 $ 0.00361979 Minim dintotdeauna: $ 0.00002205 $ 0.00002205 $ 0.00002205 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Tokenomie pentru ONE PUNCH CAT (PUNCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ONE PUNCH CAT (PUNCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUNCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUNCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUNCH, explorează prețul în direct al tokenului PUNCH!

