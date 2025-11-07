Informații privind prețul pentru Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Minim 24 h $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Maxim 24 h $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Maxim dintotdeauna $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Cel mai mic preț $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) +0.14% Modificare de preț (7 zile) +0.33% Modificare de preț (7 zile) +0.33%

Prețul în timp real pentru Onchain Yield Coin (ONYC) este $1.045. În ultimele 24 de ore, tokenul ONYC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.043 și un maxim de $ 1.045, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ONYC este $ 1.053, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.005.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ONYC s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu +0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Onchain Yield Coin (ONYC)

Capitalizare de piață $ 104.44M$ 104.44M $ 104.44M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 104.44M$ 104.44M $ 104.44M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 99,999,997.06960604 99,999,997.06960604 99,999,997.06960604

Capitalizarea de piață actuală pentru Onchain Yield Coin este $ 104.44M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ONYC este 100.00M, cu o ofertă totală de 99999997.06960604. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.44M.