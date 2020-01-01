Tokenomie pentru Onchain Finance and Culture (OFAC)
Informații despre Onchain Finance and Culture (OFAC)
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
Tokenomie și analiză de preț pentru Onchain Finance and Culture (OFAC)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Onchain Finance and Culture (OFAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Onchain Finance and Culture (OFAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Onchain Finance and Culture (OFAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri OFAC care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri OFAC care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru OFAC, explorează prețul în direct al tokenului OFAC!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.