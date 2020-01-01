Tokenomie pentru OmniTensor (OMNIT)
Informații despre OmniTensor (OMNIT)
OmniTensor is a decentralized AI platform that combines blockchain technology with community-driven contributions to build, deploy and operate AI-powered decentralized applications (dApps). It allows users to share unused GPU resources, contributing to a global compute network for AI training and inference. Developers benefit from pre-configured AI models, SDKs and high-quality data layers, enabling rapid development of AI dApps with cost efficiency and scalability. OmniTensor utilizes its native OMNIT token for rewards, payments and governance, fostering an inclusive ecosystem where businesses, developers and contributors collaborate to shape the future of AI.
Tokenomie și analiză de preț pentru OmniTensor (OMNIT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OmniTensor (OMNIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru OmniTensor (OMNIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru OmniTensor (OMNIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri OMNIT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri OMNIT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru OMNIT, explorează prețul în direct al tokenului OMNIT!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.