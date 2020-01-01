Tokenomie pentru Olive Cash (OLIVE) Descoperă informații cheie despre Olive Cash (OLIVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Olive Cash (OLIVE) OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Pagină de internet oficială: https://olive.cash/

Tokenomie și analiză de preț pentru Olive Cash (OLIVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Olive Cash (OLIVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.81K $ 47.81K $ 47.81K Ofertă totală: $ 53.63M $ 53.63M $ 53.63M Ofertă aflată în circulație: $ 52.98M $ 52.98M $ 52.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.39K $ 48.39K $ 48.39K Maxim dintotdeauna: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00090235 $ 0.00090235 $ 0.00090235 Află mai mult despre prețul tokenului Olive Cash (OLIVE)

Tokenomie pentru Olive Cash (OLIVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Olive Cash (OLIVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OLIVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OLIVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OLIVE, explorează prețul în direct al tokenului OLIVE!

