Informații privind prețul pentru OKX Mascot (WALLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -4.65% Modificare de preț (7 zile) -4.65%

Prețul în timp real pentru OKX Mascot (WALLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WALLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WALLY este $ 0.00780088, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WALLY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața OKX Mascot (WALLY)

Capitalizare de piață $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Capitalizarea de piață actuală pentru OKX Mascot este $ 5.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WALLY este 999.97M, cu o ofertă totală de 999970448.449221. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.88K.