ok bet is the first fully functional Polymarket betting bot built for Telegram, making it easy to bet on real-world events with friends in group chats. Inspired by bots like Bonkbot and PVP, ok bet combines the fun of social betting with the power of decentralized prediction markets. Users earn points by betting, inviting friends, and holding the native $OK token, which also unlocks reduced trading fees and future rewards. Private keys are securely managed via Google Cloud KMS, and we support seamless bridging between Solana and Polygon. A portion of platform fees funds regular $OK buybacks and burns, creating sustainable value. With built-in exposure to Polymarket's point seasons and a focus on rewarding early adopters, ok bet is redefining how prediction markets are experienced. ok bet. Pagină de internet oficială: https://tryokbet.com/ Carte albă: https://docs.tryokbet.com/introduction

Tokenomie și analiză de preț pentru okbet (OK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru okbet (OK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ofertă totală: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ofertă aflată în circulație: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.00405285 $ 0.00405285 $ 0.00405285 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00100857 $ 0.00100857 $ 0.00100857 Află mai mult despre prețul tokenului okbet (OK)

Tokenomie pentru okbet (OK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru okbet (OK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OK, explorează prețul în direct al tokenului OK!

Predicție de preț pentru OK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OK? Pagina noastră de predicție de preț pentru OK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OK!

