Informații despre Official Tiger King (EXOTIC) This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Pagină de internet oficială: https://officialexotic.com/ Cumpără EXOTIC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Official Tiger King (EXOTIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Official Tiger King (EXOTIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.79K $ 14.79K $ 14.79K Ofertă totală: $ 499.95M $ 499.95M $ 499.95M Ofertă aflată în circulație: $ 399.95M $ 399.95M $ 399.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.00043739 $ 0.00043739 $ 0.00043739 Minim dintotdeauna: $ 0.00003335 $ 0.00003335 $ 0.00003335 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Official Tiger King (EXOTIC)

Tokenomie pentru Official Tiger King (EXOTIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Official Tiger King (EXOTIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EXOTIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EXOTIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EXOTIC, explorează prețul în direct al tokenului EXOTIC!

