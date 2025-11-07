Informații privind prețul pentru Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.77% Modificare de preț (1 zi) +2.92% Modificare de preț (7 zile) +0.66% Modificare de preț (7 zile) +0.66%

Prețul în timp real pentru Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGEWLFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGEWLFI este $ 0.0011025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGEWLFI s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu +2.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Capitalizare de piață $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Ofertă află în circulație 998.84M 998.84M 998.84M Ofertă totală 998,835,832.35248 998,835,832.35248 998,835,832.35248

