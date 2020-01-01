Tokenomie pentru Official Crypto Nostra (OCN) Descoperă informații cheie despre Official Crypto Nostra (OCN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Official Crypto Nostra (OCN) The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Pagină de internet oficială: http://www.officialcryptonostra.com/ Carte albă: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Cumpără OCN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Official Crypto Nostra (OCN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Official Crypto Nostra (OCN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Minim dintotdeauna: $ 0.00125706 $ 0.00125706 $ 0.00125706 Preț curent: $ 0.00177581 $ 0.00177581 $ 0.00177581 Află mai mult despre prețul tokenului Official Crypto Nostra (OCN)

Tokenomie pentru Official Crypto Nostra (OCN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Official Crypto Nostra (OCN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OCN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OCN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OCN, explorează prețul în direct al tokenului OCN!

Predicție de preț pentru OCN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OCN? Pagina noastră de predicție de preț pentru OCN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OCN!

