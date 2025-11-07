Informații privind prețul pentru Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00432725 $ 0.00432725 $ 0.00432725 Minim 24 h $ 0.00460314 $ 0.00460314 $ 0.00460314 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00432725$ 0.00432725 $ 0.00432725 Maxim 24 h $ 0.00460314$ 0.00460314 $ 0.00460314 Maxim dintotdeauna $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Cel mai mic preț $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) -2.60% Modificare de preț (7 zile) -21.42% Modificare de preț (7 zile) -21.42%

Prețul în timp real pentru Odin Liquidity Network (ODIN) este $0.00440047. În ultimele 24 de ore, tokenul ODIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00432725 și un maxim de $ 0.00460314, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ODIN este $ 0.129051, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00326052.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ODIN s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -2.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Odin Liquidity Network (ODIN)

Capitalizare de piață $ 826.12K$ 826.12K $ 826.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 826.12K$ 826.12K $ 826.12K Ofertă află în circulație 187.41M 187.41M 187.41M Ofertă totală 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Capitalizarea de piață actuală pentru Odin Liquidity Network este $ 826.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ODIN este 187.41M, cu o ofertă totală de 187407814.7566593. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 826.12K.