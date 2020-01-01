Tokenomie pentru OceanEX (OCE) Descoperă informații cheie despre OceanEX (OCE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OceanEX (OCE) OCE is an indispensable piece of OceanEx's ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx's quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future Pagină de internet oficială: https://oceanex.pro/

Tokenomie și analiză de preț pentru OceanEX (OCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OceanEX (OCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 187.25K $ 187.25K $ 187.25K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 267.50K $ 267.50K $ 267.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.01640565 $ 0.01640565 $ 0.01640565 Minim dintotdeauna: $ 0.00002665 $ 0.00002665 $ 0.00002665 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului OceanEX (OCE)

Tokenomie pentru OceanEX (OCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OceanEX (OCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OCE, explorează prețul în direct al tokenului OCE!

