Informații despre OATH (OATH) The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Pagină de internet oficială: https://www.oath.eco/ Cumpără OATH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OATH (OATH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OATH (OATH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 96.92K $ 96.92K $ 96.92K Ofertă totală: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Ofertă aflată în circulație: $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 96.97K $ 96.97K $ 96.97K Maxim dintotdeauna: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00056536 $ 0.00056536 $ 0.00056536 Află mai mult despre prețul tokenului OATH (OATH)

Tokenomie pentru OATH (OATH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OATH (OATH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OATH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OATH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OATH, explorează prețul în direct al tokenului OATH!

