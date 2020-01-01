Tokenomie pentru OAKI (OAKI) Descoperă informații cheie despre OAKI (OAKI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre OAKI (OAKI) OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI's market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn't just financial. It's built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld Pagină de internet oficială: https://oakiworld.com/ Carte albă: https://oakiworld.com/about Cumpără OAKI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru OAKI (OAKI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OAKI (OAKI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.52K $ 7.52K $ 7.52K Ofertă totală: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ofertă aflată în circulație: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.52K $ 7.52K $ 7.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00006647 $ 0.00006647 $ 0.00006647 Minim dintotdeauna: $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului OAKI (OAKI)

Tokenomie pentru OAKI (OAKI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OAKI (OAKI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OAKI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OAKI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OAKI, explorează prețul în direct al tokenului OAKI!

Predicție de preț pentru OAKI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OAKI? Pagina noastră de predicție de preț pentru OAKI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OAKI!

