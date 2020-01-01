Explorează tokenomia pentru O3 Swap (O3) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului O3, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru O3 Swap (O3) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului O3, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre O3 Swap (O3) O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. Capitalizare de piață: $ 64.55K $ 64.55K $ 64.55K Ofertă totală: $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Ofertă aflată în circulație: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.42K $ 89.42K $ 89.42K Maxim dintotdeauna: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00180689 $ 0.00180689 $ 0.00180689 Află mai mult despre prețul tokenului O3 Swap (O3) Tokenomie pentru O3 Swap (O3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru O3 Swap (O3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri O3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri O3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru O3, explorează prețul în direct al tokenului O3! Predicție de preț pentru O3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta O3? 