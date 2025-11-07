Informații privind prețul pentru Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.58% Modificare de preț (1 zi) -4.90% Modificare de preț (7 zile) -21.84% Modificare de preț (7 zile) -21.84%

Prețul în timp real pentru Nyan Meme Coin (NYAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NYAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYAN s-a modificat cu -0.58% în decursul ultimei ore, cu -4.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nyan Meme Coin (NYAN)

Capitalizare de piață $ 200.94K$ 200.94K $ 200.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 200.94K$ 200.94K $ 200.94K Ofertă află în circulație 63.17T 63.17T 63.17T Ofertă totală 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nyan Meme Coin este $ 200.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYAN este 63.17T, cu o ofertă totală de 63172200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 200.94K.