Tokenomie și analiză de preț pentru Nyan Heroes (NYAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nyan Heroes (NYAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 103.78K $ 103.78K $ 103.78K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 146.35M $ 146.35M $ 146.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 709.11K $ 709.11K $ 709.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.457078 $ 0.457078 $ 0.457078 Minim dintotdeauna: $ 0.00054996 $ 0.00054996 $ 0.00054996 Preț curent: $ 0.00070912 $ 0.00070912 $ 0.00070912 Află mai mult despre prețul tokenului Nyan Heroes (NYAN) Cumpără NYAN acum!

Informații despre Nyan Heroes (NYAN) Pagină de internet oficială: https://nyanheroes.com/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1YA9JXizHl7j140jnUMYDTdliVeNcKgEh/view

Tokenomie pentru Nyan Heroes (NYAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nyan Heroes (NYAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NYAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NYAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NYAN, explorează prețul în direct al tokenului NYAN!

