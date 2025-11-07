Informații privind prețul pentru Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.38% Modificare de preț (1 zi) +3.45% Modificare de preț (7 zile) -9.73% Modificare de preț (7 zile) -9.73%

Prețul în timp real pentru Nyan Heroes (NYAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul NYAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYAN este $ 0.457078, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYAN s-a modificat cu +0.38% în decursul ultimei ore, cu +3.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nyan Heroes (NYAN)

Capitalizare de piață $ 133.97K$ 133.97K $ 133.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 915.42K$ 915.42K $ 915.42K Ofertă află în circulație 146.35M 146.35M 146.35M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nyan Heroes este $ 133.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYAN este 146.35M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 915.42K.