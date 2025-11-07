Informații privind prețul pentru Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00067795 $ 0.00067795 $ 0.00067795 Minim 24 h $ 0.0009668 $ 0.0009668 $ 0.0009668 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00067795$ 0.00067795 $ 0.00067795 Maxim 24 h $ 0.0009668$ 0.0009668 $ 0.0009668 Maxim dintotdeauna $ 0.00137151$ 0.00137151 $ 0.00137151 Cel mai mic preț $ 0.00050751$ 0.00050751 $ 0.00050751 Modificare de preț (1 oră) -1.10% Modificare de preț (1 zi) -20.52% Modificare de preț (7 zile) -5.19% Modificare de preț (7 zile) -5.19%

Prețul în timp real pentru Nuwa World by Virtuals (NUWA) este $0.00074063. În ultimele 24 de ore, tokenul NUWA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00067795 și un maxim de $ 0.0009668, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NUWA este $ 0.00137151, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00050751.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NUWA s-a modificat cu -1.10% în decursul ultimei ore, cu -20.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Capitalizare de piață $ 227.20K$ 227.20K $ 227.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 740.63K$ 740.63K $ 740.63K Ofertă află în circulație 306.76M 306.76M 306.76M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nuwa World by Virtuals este $ 227.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NUWA este 306.76M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 740.63K.