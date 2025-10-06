Informații privind prețul pentru Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0110313 $ 0.0110313 $ 0.0110313 Minim 24 h $ 0.01155622 $ 0.01155622 $ 0.01155622 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0110313$ 0.0110313 $ 0.0110313 Maxim 24 h $ 0.01155622$ 0.01155622 $ 0.01155622 Maxim dintotdeauna $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Cel mai mic preț $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Modificare de preț (1 oră) -0.20% Modificare de preț (1 zi) -2.45% Modificare de preț (7 zile) -15.31% Modificare de preț (7 zile) -15.31%

Prețul în timp real pentru Nummus Aeternitas (NUMMUS) este $0.01108437. În ultimele 24 de ore, tokenul NUMMUS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0110313 și un maxim de $ 0.01155622, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NUMMUS este $ 0.169721, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00785804.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NUMMUS s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu -2.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Capitalizare de piață $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Nummus Aeternitas este $ 1.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NUMMUS este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.10M.