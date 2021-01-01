Tokenomie pentru Notional Finance (NOTE) Descoperă informații cheie despre Notional Finance (NOTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Notional Finance (NOTE) Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don't provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional's protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Pagină de internet oficială: https://notional.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Notional Finance (NOTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Notional Finance (NOTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ofertă totală: $ 97.70M $ 97.70M $ 97.70M Ofertă aflată în circulație: $ 47.03M $ 47.03M $ 47.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Maxim dintotdeauna: $ 23.42 $ 23.42 $ 23.42 Minim dintotdeauna: $ 0.01063645 $ 0.01063645 $ 0.01063645 Preț curent: $ 0.03770375 $ 0.03770375 $ 0.03770375 Află mai mult despre prețul tokenului Notional Finance (NOTE)

Tokenomie pentru Notional Finance (NOTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Notional Finance (NOTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOTE, explorează prețul în direct al tokenului NOTE!

