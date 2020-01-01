Tokenomie pentru Noti (NOTI) Descoperă informații cheie despre Noti (NOTI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti's tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Pagină de internet oficială: https://noti.io/ Carte albă: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Noti (NOTI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Noti (NOTI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 127.70K $ 127.70K $ 127.70K Ofertă totală: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Ofertă aflată în circulație: $ 31.27M $ 31.27M $ 31.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 939.22K $ 939.22K $ 939.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.24133 $ 0.24133 $ 0.24133 Minim dintotdeauna: $ 0.00400047 $ 0.00400047 $ 0.00400047 Preț curent: $ 0.00408358 $ 0.00408358 $ 0.00408358 Află mai mult despre prețul tokenului Noti (NOTI)

Tokenomie pentru Noti (NOTI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Noti (NOTI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOTI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOTI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOTI, explorează prețul în direct al tokenului NOTI!

