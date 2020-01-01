Tokenomie pentru Nose Candy (COCAINE) Descoperă informații cheie despre Nose Candy (COCAINE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nose Candy (COCAINE) Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride! Pagină de internet oficială: https://nosecandy.io/ Cumpără COCAINE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nose Candy (COCAINE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nose Candy (COCAINE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.89K $ 34.89K $ 34.89K Ofertă totală: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B Ofertă aflată în circulație: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Nose Candy (COCAINE)

Tokenomie pentru Nose Candy (COCAINE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nose Candy (COCAINE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COCAINE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COCAINE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COCAINE, explorează prețul în direct al tokenului COCAINE!

