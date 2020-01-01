Tokenomie pentru Nord Finance (NORD) Descoperă informații cheie despre Nord Finance (NORD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nord Finance (NORD) Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Pagină de internet oficială: https://nordfinance.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nord Finance (NORD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nord Finance (NORD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.22K $ 66.22K $ 66.22K Ofertă totală: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Ofertă aflată în circulație: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 81.50K $ 81.50K $ 81.50K Maxim dintotdeauna: $ 18.99 $ 18.99 $ 18.99 Minim dintotdeauna: $ 0.00325074 $ 0.00325074 $ 0.00325074 Preț curent: $ 0.00895569 $ 0.00895569 $ 0.00895569 Află mai mult despre prețul tokenului Nord Finance (NORD)

Tokenomie pentru Nord Finance (NORD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nord Finance (NORD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NORD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NORD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NORD, explorează prețul în direct al tokenului NORD!

Predicție de preț pentru NORD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NORD? Pagina noastră de predicție de preț pentru NORD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NORD!

