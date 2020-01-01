Tokenomie pentru Noon USN (USN) Descoperă informații cheie despre Noon USN (USN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Noon USN (USN) Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Pagină de internet oficială: https://www.noon.capital/

Tokenomie și analiză de preț pentru Noon USN (USN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Noon USN (USN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Ofertă totală: $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M Ofertă aflată în circulație: $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Maxim dintotdeauna: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minim dintotdeauna: $ 0.988079 $ 0.988079 $ 0.988079 Preț curent: $ 0.99971 $ 0.99971 $ 0.99971 Află mai mult despre prețul tokenului Noon USN (USN)

Tokenomie pentru Noon USN (USN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Noon USN (USN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USN, explorează prețul în direct al tokenului USN!

