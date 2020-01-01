Tokenomie pentru NOME (NOME) Descoperă informații cheie despre NOME (NOME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NOME (NOME) NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain's native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem. Pagină de internet oficială: https://nome.gg Carte albă: https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol

Tokenomie și analiză de preț pentru NOME (NOME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NOME (NOME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.60K $ 10.60K $ 10.60K Ofertă totală: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Ofertă aflată în circulație: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.19K $ 20.19K $ 20.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.092531 $ 0.092531 $ 0.092531 Minim dintotdeauna: $ 0.00161387 $ 0.00161387 $ 0.00161387 Preț curent: $ 0.00161483 $ 0.00161483 $ 0.00161483 Află mai mult despre prețul tokenului NOME (NOME)

Tokenomie pentru NOME (NOME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NOME (NOME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOME, explorează prețul în direct al tokenului NOME!

