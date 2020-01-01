Tokenomie pentru NOMDOG (NOMDOG) Descoperă informații cheie despre NOMDOG (NOMDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NOMDOG (NOMDOG) A tasty meme token that will brighten up your portfolio! Try a dash of heat and dive into a world of friendly community. NOMDOG is more than just a meme token. It's a symbol of a united community of dog lovers, foodies, and crypto enthusiasts. We're building a fun, open ecosystem where everyone can not only invest but also enjoy themselves by joining contests, quizzes, and charitable initiatives. Pagină de internet oficială: https://nomdog.fun/ Cumpără NOMDOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NOMDOG (NOMDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NOMDOG (NOMDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.36K $ 6.36K $ 6.36K Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.36K $ 6.36K $ 6.36K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului NOMDOG (NOMDOG)

Tokenomie pentru NOMDOG (NOMDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NOMDOG (NOMDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOMDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOMDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOMDOG, explorează prețul în direct al tokenului NOMDOG!

Predicție de preț pentru NOMDOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NOMDOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru NOMDOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NOMDOG!

