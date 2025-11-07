Informații privind prețul pentru NOI Token (NOI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00104937$ 0.00104937 $ 0.00104937 Cel mai mic preț $ 0.00002441$ 0.00002441 $ 0.00002441 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru NOI Token (NOI) este $0.0000435. În ultimele 24 de ore, tokenul NOI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NOI este $ 0.00104937, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002441.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NOI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NOI Token (NOI)

Capitalizare de piață $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Ofertă află în circulație 380.12M 380.12M 380.12M Ofertă totală 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Capitalizarea de piață actuală pentru NOI Token este $ 16.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NOI este 380.12M, cu o ofertă totală de 380124553.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.54K.