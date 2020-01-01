Explorează tokenomia pentru Noah Terminal (NOAHAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NOAHAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Noah Terminal (NOAHAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NOAHAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Noah Terminal (NOAHAI) The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem. Pagină de internet oficială: https://noahterminal.ai/ Carte albă: https://noah-terminal.gitbook.io/noah-terminal Cumpără NOAHAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Noah Terminal (NOAHAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Noah Terminal (NOAHAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.00K $ 7.00K $ 7.00K Ofertă totală: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ofertă aflată în circulație: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.00K $ 7.00K $ 7.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00090048 $ 0.00090048 $ 0.00090048 Minim dintotdeauna: $ 0.0000070 $ 0.0000070 $ 0.0000070 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomie pentru Noah Terminal (NOAHAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Noah Terminal (NOAHAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOAHAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOAHAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOAHAI, explorează prețul în direct al tokenului NOAHAI! Predicție de preț pentru NOAHAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NOAHAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.