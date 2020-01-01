Tokenomie pentru No Mans Land (NML) Descoperă informații cheie despre No Mans Land (NML), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre No Mans Land (NML) No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel's ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel's travels and contributions to local causes. Pagină de internet oficială: https://www.nomanslandmeme.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru No Mans Land (NML) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru No Mans Land (NML), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Ofertă totală: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M Ofertă aflată în circulație: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.43K $ 7.43K $ 7.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.00952256 $ 0.00952256 $ 0.00952256 Minim dintotdeauna: $ 0.00000522 $ 0.00000522 $ 0.00000522 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului No Mans Land (NML)

Tokenomie pentru No Mans Land (NML): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru No Mans Land (NML) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NML care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NML care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NML, explorează prețul în direct al tokenului NML!

Predicție de preț pentru NML Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NML? Pagina noastră de predicție de preț pentru NML combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NML!

