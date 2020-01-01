Tokenomie pentru Ninja Pump (NINJAPUMP) Descoperă informații cheie despre Ninja Pump (NINJAPUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ninja Pump (NINJAPUMP) $KAIRA is not just another cryptocurrency; she's a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She's the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn't just about capitalizing on a trend; it's about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance. Pagină de internet oficială: http://ninjapump.ai/ Cumpără NINJAPUMP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ninja Pump (NINJAPUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ninja Pump (NINJAPUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Ofertă totală: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ofertă aflată în circulație: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.00051518 $ 0.00051518 $ 0.00051518 Minim dintotdeauna: $ 0.00001768 $ 0.00001768 $ 0.00001768 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ninja Pump (NINJAPUMP)

Tokenomie pentru Ninja Pump (NINJAPUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ninja Pump (NINJAPUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NINJAPUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NINJAPUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NINJAPUMP, explorează prețul în direct al tokenului NINJAPUMP!

Predicție de preț pentru NINJAPUMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NINJAPUMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru NINJAPUMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NINJAPUMP!

