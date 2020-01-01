Tokenomie pentru Night Riders (RIDERS)
Informații despre Night Riders (RIDERS)
Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive.
What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle.
Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it’s a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging.
With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage.
Tokenomie și analiză de preț pentru Night Riders (RIDERS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Night Riders (RIDERS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Night Riders (RIDERS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Night Riders (RIDERS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri RIDERS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri RIDERS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.