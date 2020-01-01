Tokenomie pentru Nifty League (NFTL) Descoperă informații cheie despre Nifty League (NFTL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Pagină de internet oficială: https://niftyleague.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Nifty League (NFTL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nifty League (NFTL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 219.22K $ 219.22K $ 219.22K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 219.22K $ 219.22K $ 219.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 Minim dintotdeauna: $ 0.0002055 $ 0.0002055 $ 0.0002055 Preț curent: $ 0.00021922 $ 0.00021922 $ 0.00021922 Află mai mult despre prețul tokenului Nifty League (NFTL)

Tokenomie pentru Nifty League (NFTL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nifty League (NFTL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFTL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFTL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFTL, explorează prețul în direct al tokenului NFTL!

Predicție de preț pentru NFTL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFTL? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFTL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

