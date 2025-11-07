Informații privind prețul pentru NianNian (NIANNIAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00174418 $ 0.00174418 $ 0.00174418 Minim 24 h $ 0.00231352 $ 0.00231352 $ 0.00231352 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00174418$ 0.00174418 $ 0.00174418 Maxim 24 h $ 0.00231352$ 0.00231352 $ 0.00231352 Maxim dintotdeauna $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.46% Modificare de preț (1 zi) -12.57% Modificare de preț (7 zile) -26.74% Modificare de preț (7 zile) -26.74%

Prețul în timp real pentru NianNian (NIANNIAN) este $0.00177572. În ultimele 24 de ore, tokenul NIANNIAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00174418 și un maxim de $ 0.00231352, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIANNIAN este $ 0.00997572, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIANNIAN s-a modificat cu +0.46% în decursul ultimei ore, cu -12.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NianNian (NIANNIAN)

Capitalizare de piață $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Ofertă află în circulație 936.35M 936.35M 936.35M Ofertă totală 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Capitalizarea de piață actuală pentru NianNian este $ 1.68M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIANNIAN este 936.35M, cu o ofertă totală de 936350885.646156. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.68M.