Prețul în timp real pentru NianNian astăzi este 0.00177572 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NIANNIAN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NIANNIAN pe MEXC acum.

Logo NianNian

Preț NianNian (NIANNIAN)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 NIANNIAN în USD:

$0.00177679
-12.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
NianNian (NIANNIAN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:06:56 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru NianNian (NIANNIAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00174418
Minim 24 h
$ 0.00231352
Maxim 24 h

$ 0.00174418
$ 0.00231352
$ 0.00997572
$ 0
+0.46%

-12.57%

-26.74%

-26.74%

Prețul în timp real pentru NianNian (NIANNIAN) este $0.00177572. În ultimele 24 de ore, tokenul NIANNIAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00174418 și un maxim de $ 0.00231352, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NIANNIAN este $ 0.00997572, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NIANNIAN s-a modificat cu +0.46% în decursul ultimei ore, cu -12.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NianNian (NIANNIAN)

$ 1.68M
--
$ 1.68M
936.35M
936.35M 936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156 936,350,885.646156

Capitalizarea de piață actuală pentru NianNian este $ 1.68M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NIANNIAN este 936.35M, cu o ofertă totală de 936350885.646156. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.68M.

Istoric de preț pentru NianNian (NIANNIAN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru NianNian la USD a fost $ -0.000255379586909537.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru NianNian la USD a fost $ -0.0011097949.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru NianNian la USD a fost $ -0.0005276077.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru NianNian la USD a fost $ +0.0004115157520936024.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000255379586909537-12.57%
30 de zile$ -0.0011097949-62.49%
60 de zile$ -0.0005276077-29.71%
90 de zile$ +0.0004115157520936024+30.17%

Ce este NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă NianNian (NIANNIAN)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru NianNian (USD)

Ce valoare va avea NianNian (NIANNIAN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NianNian (NIANNIAN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NianNian.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NianNian!

NIANNIAN în monede locale

Tokenomie pentru NianNian (NIANNIAN)

Înțelegerea tokenomică a NianNian (NIANNIAN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NIANNIAN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre NianNian (NIANNIAN)

Cât valorează NianNian (NIANNIAN) astăzi?
Prețul pe viu pentru NIANNIAN în USD este 0.00177572 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NIANNIAN în USD?
Prețul actual pentru NIANNIAN la USD este $ 0.00177572. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NianNian?
Capitalizarea de piață pentru NIANNIAN este $ 1.68M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NIANNIAN?
Ofertă aflată în circulație pentru NIANNIAN este 936.35M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NIANNIAN?
NIANNIAN a obținut un preț ATH de 0.00997572 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NIANNIAN?
NIANNIAN a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NIANNIAN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NIANNIAN este -- USD.
Va crește NIANNIAN în acest an?
NIANNIAN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NIANNIAN pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru NianNian (NIANNIAN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

