Informații despre Nexus Erebus (NXR) Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Pagină de internet oficială: https://www.nexus-ereb.us/ Cumpără NXR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nexus Erebus (NXR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nexus Erebus (NXR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.22K $ 53.22K $ 53.22K Ofertă totală: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Ofertă aflată în circulație: $ 974.71M $ 974.71M $ 974.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.59K $ 54.59K $ 54.59K Maxim dintotdeauna: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Nexus Erebus (NXR)

Tokenomie pentru Nexus Erebus (NXR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nexus Erebus (NXR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NXR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NXR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NXR, explorează prețul în direct al tokenului NXR!

Predicție de preț pentru NXR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NXR? Pagina noastră de predicție de preț pentru NXR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NXR!

