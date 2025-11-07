Informații privind prețul pentru Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00012855 Maxim 24 h $ 0.00014453 Maxim dintotdeauna $ 0.00056101 Cel mai mic preț $ 0.00012499 Modificare de preț (1 oră) +0.44% Modificare de preț (1 zi) -10.35% Modificare de preț (7 zile) -21.42%

Prețul în timp real pentru Nexgent AI (NEXGENT) este $0.00012912. În ultimele 24 de ore, tokenul NEXGENT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00012855 și un maxim de $ 0.00014453, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEXGENT este $ 0.00056101, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00012499.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEXGENT s-a modificat cu +0.44% în decursul ultimei ore, cu -10.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Nexgent AI (NEXGENT)

Capitalizare de piață $ 102.53K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 124.18K Ofertă află în circulație 794.00M Ofertă totală 961,680,372.8780938

Capitalizarea de piață actuală pentru Nexgent AI este $ 102.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NEXGENT este 794.00M, cu o ofertă totală de 961680372.8780938. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 124.18K.