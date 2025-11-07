Informații privind prețul pentru New York (NYC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00017651$ 0.00017651 $ 0.00017651 Cel mai mic preț $ 0.00001521$ 0.00001521 $ 0.00001521 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +2.18% Modificare de preț (7 zile) +2.18%

Prețul în timp real pentru New York (NYC) este $0.0000164. În ultimele 24 de ore, tokenul NYC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NYC este $ 0.00017651, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001521.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NYC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața New York (NYC)

Capitalizare de piață $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Ofertă află în circulație 999.22M 999.22M 999.22M Ofertă totală 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

Capitalizarea de piață actuală pentru New York este $ 16.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NYC este 999.22M, cu o ofertă totală de 999216736.783062. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.39K.