Tokenomie pentru New Born Rhino (LAKKHI) Descoperă informații cheie despre New Born Rhino (LAKKHI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo's rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation. Pagină de internet oficială: https://lakkhisol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru New Born Rhino (LAKKHI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru New Born Rhino (LAKKHI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 106.49K $ 106.49K $ 106.49K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 106.49K $ 106.49K $ 106.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.0016444 $ 0.0016444 $ 0.0016444 Minim dintotdeauna: $ 0.00005043 $ 0.00005043 $ 0.00005043 Preț curent: $ 0.00010627 $ 0.00010627 $ 0.00010627 Află mai mult despre prețul tokenului New Born Rhino (LAKKHI)

Tokenomie pentru New Born Rhino (LAKKHI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru New Born Rhino (LAKKHI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAKKHI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAKKHI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAKKHI, explorează prețul în direct al tokenului LAKKHI!

Predicție de preț pentru LAKKHI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LAKKHI? Pagina noastră de predicție de preț pentru LAKKHI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LAKKHI!

