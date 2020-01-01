Tokenomie pentru Neutra Finance (NEU) Descoperă informații cheie despre Neutra Finance (NEU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neutra Finance (NEU) Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Pagină de internet oficială: https://neutra.finance/ Carte albă: https://docs.neutra.finance/english/

Tokenomie și analiză de preț pentru Neutra Finance (NEU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neutra Finance (NEU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 87.38K $ 87.38K $ 87.38K Ofertă totală: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Ofertă aflată în circulație: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 263.10K $ 263.10K $ 263.10K Maxim dintotdeauna: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Minim dintotdeauna: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Preț curent: $ 0.04407005 $ 0.04407005 $ 0.04407005 Află mai mult despre prețul tokenului Neutra Finance (NEU)

Tokenomie pentru Neutra Finance (NEU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neutra Finance (NEU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEU, explorează prețul în direct al tokenului NEU!

