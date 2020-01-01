Tokenomie pentru NetherFi (NFI) Descoperă informații cheie despre NetherFi (NFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NetherFi (NFI) Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create. Pagină de internet oficială: https://nether.fi

Tokenomie și analiză de preț pentru NetherFi (NFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NetherFi (NFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.57K $ 64.57K $ 64.57K Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 270.57M $ 270.57M $ 270.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 95.46K $ 95.46K $ 95.46K Maxim dintotdeauna: $ 0.091814 $ 0.091814 $ 0.091814 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00023865 $ 0.00023865 $ 0.00023865 Află mai mult despre prețul tokenului NetherFi (NFI)

Tokenomie pentru NetherFi (NFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NetherFi (NFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFI, explorează prețul în direct al tokenului NFI!

Predicție de preț pentru NFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NFI!

