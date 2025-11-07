Informații privind prețul pentru Netflix xStock (NFLXX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1,087.17 $ 1,087.17 $ 1,087.17 Minim 24 h $ 1,102.93 $ 1,102.93 $ 1,102.93 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1,087.17$ 1,087.17 $ 1,087.17 Maxim 24 h $ 1,102.93$ 1,102.93 $ 1,102.93 Maxim dintotdeauna $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Cel mai mic preț $ 1,078.79$ 1,078.79 $ 1,078.79 Modificare de preț (1 oră) -0.27% Modificare de preț (1 zi) -0.23% Modificare de preț (7 zile) -0.83% Modificare de preț (7 zile) -0.83%

Prețul în timp real pentru Netflix xStock (NFLXX) este $1,090.51. În ultimele 24 de ore, tokenul NFLXX a fost tranzacționat între un minim de $ 1,087.17 și un maxim de $ 1,102.93, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NFLXX este $ 1,592.14, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1,078.79.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NFLXX s-a modificat cu -0.27% în decursul ultimei ore, cu -0.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Netflix xStock (NFLXX)

Capitalizare de piață $ 477.03K$ 477.03K $ 477.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.45M$ 23.45M $ 23.45M Ofertă află în circulație 437.30 437.30 437.30 Ofertă totală 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Capitalizarea de piață actuală pentru Netflix xStock este $ 477.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NFLXX este 437.30, cu o ofertă totală de 21499.99967815. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.45M.