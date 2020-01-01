Tokenomie pentru Nest PayFi Vault (NPAYFI) Descoperă informații cheie despre Nest PayFi Vault (NPAYFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nest PayFi Vault (NPAYFI) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies. Pagină de internet oficială: https://app.nest.credit/nest-payfi-vault Cumpără NPAYFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nest PayFi Vault (NPAYFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nest PayFi Vault (NPAYFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Ofertă totală: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Ofertă aflată în circulație: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Maxim dintotdeauna: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Minim dintotdeauna: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Preț curent: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Află mai mult despre prețul tokenului Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Tokenomie pentru Nest PayFi Vault (NPAYFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nest PayFi Vault (NPAYFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NPAYFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NPAYFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NPAYFI, explorează prețul în direct al tokenului NPAYFI!

