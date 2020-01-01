Tokenomie pentru Nest ETF Vault (NETF) Descoperă informații cheie despre Nest ETF Vault (NETF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nest ETF Vault (NETF) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Pagină de internet oficială: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Cumpără NETF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nest ETF Vault (NETF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nest ETF Vault (NETF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.05K $ 4.05K $ 4.05K Ofertă totală: $ 4.01K $ 4.01K $ 4.01K Ofertă aflată în circulație: $ 4.01K $ 4.01K $ 4.01K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.05K $ 4.05K $ 4.05K Maxim dintotdeauna: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Minim dintotdeauna: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Preț curent: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Află mai mult despre prețul tokenului Nest ETF Vault (NETF)

Tokenomie pentru Nest ETF Vault (NETF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nest ETF Vault (NETF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NETF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NETF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NETF, explorează prețul în direct al tokenului NETF!

Predicție de preț pentru NETF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NETF? Pagina noastră de predicție de preț pentru NETF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NETF!

