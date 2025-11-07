BursăDEX+
Prețul în timp real pentru NESHUDO astăzi este 0.00001179 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NESHUDO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NESHUDO pe MEXC acum.

Mai multe despre NESHUDO

Informații de preț pentru NESHUDO

Ce este NESHUDO

Pagina oficială pentru NESHUDO

Tokenomie pentru NESHUDO

Prognoza prețurilor pentru NESHUDO

Preț NESHUDO (NESHUDO)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 NESHUDO în USD:

--
----
-8.10%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
NESHUDO (NESHUDO) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru NESHUDO (NESHUDO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00001166
$ 0.00001166$ 0.00001166
Minim 24 h
$ 0.00001289
$ 0.00001289$ 0.00001289
Maxim 24 h

$ 0.00001166
$ 0.00001166$ 0.00001166

$ 0.00001289
$ 0.00001289$ 0.00001289

$ 0.00006129
$ 0.00006129$ 0.00006129

$ 0.00001038
$ 0.00001038$ 0.00001038

+0.93%

-8.18%

-10.78%

-10.78%

Prețul în timp real pentru NESHUDO (NESHUDO) este $0.00001179. În ultimele 24 de ore, tokenul NESHUDO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001166 și un maxim de $ 0.00001289, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NESHUDO este $ 0.00006129, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001038.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NESHUDO s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -8.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NESHUDO (NESHUDO)

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

--
----

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,321.210567
999,958,321.210567 999,958,321.210567

Capitalizarea de piață actuală pentru NESHUDO este $ 11.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NESHUDO este 999.96M, cu o ofertă totală de 999958321.210567. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.79K.

Istoric de preț pentru NESHUDO (NESHUDO) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru NESHUDO la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru NESHUDO la USD a fost $ -0.0000091660.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru NESHUDO la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru NESHUDO la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-8.18%
30 de zile$ -0.0000091660-77.74%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este NESHUDO (NESHUDO)

$NESHUDO is a leveraged creator token tied to the Neshudo brand, a tech YouTuber boasting over 1 million followers on his channel. As part of the emerging Creator Capital Markets, it embodies Neshudo’s influence and innovative projects. Launched to highlight his expertise in tokenizing his brand, $NESHUDO offers exclusive giveaways, premium benefits for top holders, a dedicated whale group, and evolving activities like community events and tech-driven initiatives, all under active development to enhance its ecosystem and value.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă NESHUDO (NESHUDO)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru NESHUDO (USD)

Ce valoare va avea NESHUDO (NESHUDO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale NESHUDO (NESHUDO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru NESHUDO.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru NESHUDO!

NESHUDO în monede locale

Tokenomie pentru NESHUDO (NESHUDO)

Înțelegerea tokenomică a NESHUDO (NESHUDO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NESHUDO!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre NESHUDO (NESHUDO)

Cât valorează NESHUDO (NESHUDO) astăzi?
Prețul pe viu pentru NESHUDO în USD este 0.00001179 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NESHUDO în USD?
Prețul actual pentru NESHUDO la USD este $ 0.00001179. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru NESHUDO?
Capitalizarea de piață pentru NESHUDO este $ 11.79K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NESHUDO?
Ofertă aflată în circulație pentru NESHUDO este 999.96M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NESHUDO?
NESHUDO a obținut un preț ATH de 0.00006129 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NESHUDO?
NESHUDO a avut un preț ATL de 0.00001038 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NESHUDO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NESHUDO este -- USD.
Va crește NESHUDO în acest an?
NESHUDO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NESHUDO pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru NESHUDO (NESHUDO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

