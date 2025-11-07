Informații privind prețul pentru NESHUDO (NESHUDO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001166 $ 0.00001166 $ 0.00001166 Minim 24 h $ 0.00001289 $ 0.00001289 $ 0.00001289 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001166$ 0.00001166 $ 0.00001166 Maxim 24 h $ 0.00001289$ 0.00001289 $ 0.00001289 Maxim dintotdeauna $ 0.00006129$ 0.00006129 $ 0.00006129 Cel mai mic preț $ 0.00001038$ 0.00001038 $ 0.00001038 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) -8.18% Modificare de preț (7 zile) -10.78% Modificare de preț (7 zile) -10.78%

Prețul în timp real pentru NESHUDO (NESHUDO) este $0.00001179. În ultimele 24 de ore, tokenul NESHUDO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001166 și un maxim de $ 0.00001289, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NESHUDO este $ 0.00006129, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001038.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NESHUDO s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -8.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața NESHUDO (NESHUDO)

Capitalizare de piață $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

Capitalizarea de piață actuală pentru NESHUDO este $ 11.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru NESHUDO este 999.96M, cu o ofertă totală de 999958321.210567. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.79K.