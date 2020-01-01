Tokenomie pentru Neos Credits (NCR) Descoperă informații cheie despre Neos Credits (NCR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neos Credits (NCR) Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Pagină de internet oficială: https://neos.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Neos Credits (NCR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neos Credits (NCR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Maxim dintotdeauna: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Minim dintotdeauna: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Preț curent: $ 0.03450396 $ 0.03450396 $ 0.03450396 Află mai mult despre prețul tokenului Neos Credits (NCR)

Tokenomie pentru Neos Credits (NCR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neos Credits (NCR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NCR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NCR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NCR, explorează prețul în direct al tokenului NCR!

Predicție de preț pentru NCR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NCR? Pagina noastră de predicție de preț pentru NCR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NCR!

