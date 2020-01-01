Tokenomie pentru Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Descoperă informații cheie despre Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Pagină de internet oficială: https://nekodex.org/ Carte albă: https://docs.nekodex.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ofertă totală: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Ofertă aflată în circulație: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Maxim dintotdeauna: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00061966 $ 0.00061966 $ 0.00061966 Află mai mult despre prețul tokenului Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

Tokenomie pentru Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ((=ↀΩↀ=)) care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ((=ↀΩↀ=)) care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ((=ↀΩↀ=)), explorează prețul în direct al tokenului ((=ↀΩↀ=))!

