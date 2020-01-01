Explorează tokenomia pentru Neka Kayda (NEKA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NEKA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Neka Kayda (NEKA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NEKA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Neka Kayda (NEKA)

Descoperă informații cheie despre Neka Kayda (NEKA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Neka Kayda (NEKA)

This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it's a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people's minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.

Pagină de internet oficială: https://nekakayda.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Neka Kayda (NEKA)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neka Kayda (NEKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 11.91K
Ofertă totală: $ 1.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.91K
Maxim dintotdeauna: $ 0.00069113
Minim dintotdeauna: $ 0.00000911
Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Neka Kayda (NEKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Neka Kayda (NEKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEKA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEKA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEKA, explorează prețul în direct al tokenului NEKA!

Predicție de preț pentru NEKA

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEKA? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEKA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEKA!

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.