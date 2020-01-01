Tokenomie pentru NeiroWifHat (NEIROH) Descoperă informații cheie despre NeiroWifHat (NEIROH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NeiroWifHat (NEIROH) NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space. Pagină de internet oficială: https://www.neirowifhat.me/ Carte albă: https://www.neirowifhat.me/images/whitepaper.pdf Cumpără NEIROH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NeiroWifHat (NEIROH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NeiroWifHat (NEIROH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Ofertă totală: $ 778.78M $ 778.78M $ 778.78M Ofertă aflată în circulație: $ 778.78M $ 778.78M $ 778.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.77K $ 16.77K $ 16.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.00041367 $ 0.00041367 $ 0.00041367 Minim dintotdeauna: $ 0.00001242 $ 0.00001242 $ 0.00001242 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului NeiroWifHat (NEIROH)

Tokenomie pentru NeiroWifHat (NEIROH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NeiroWifHat (NEIROH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEIROH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEIROH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEIROH, explorează prețul în direct al tokenului NEIROH!

Predicție de preț pentru NEIROH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEIROH? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEIROH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEIROH!

