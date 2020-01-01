Tokenomie pentru NeiroWifHat (NEIROH)
Informații despre NeiroWifHat (NEIROH)
NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space.
Tokenomie și analiză de preț pentru NeiroWifHat (NEIROH)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NeiroWifHat (NEIROH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru NeiroWifHat (NEIROH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru NeiroWifHat (NEIROH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri NEIROH care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri NEIROH care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEIROH, explorează prețul în direct al tokenului NEIROH!
Predicție de preț pentru NEIROH
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEIROH? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEIROH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.