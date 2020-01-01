Tokenomie pentru Neemo Staked Astar (NSASTR) Descoperă informații cheie despre Neemo Staked Astar (NSASTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neemo Staked Astar (NSASTR) Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets' potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Pagină de internet oficială: https://neemo.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Neemo Staked Astar (NSASTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neemo Staked Astar (NSASTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Ofertă totală: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Ofertă aflată în circulație: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01964908 $ 0.01964908 $ 0.01964908 Află mai mult despre prețul tokenului Neemo Staked Astar (NSASTR)

Tokenomie pentru Neemo Staked Astar (NSASTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neemo Staked Astar (NSASTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NSASTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NSASTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NSASTR, explorează prețul în direct al tokenului NSASTR!

