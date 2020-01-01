Tokenomie pentru Nebula (NEB) Descoperă informații cheie despre Nebula (NEB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nebula (NEB) Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades. Pagină de internet oficială: https://nebex.io/ Cumpără NEB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nebula (NEB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nebula (NEB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.26K $ 7.26K $ 7.26K Ofertă totală: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M Ofertă aflată în circulație: $ 998.15M $ 998.15M $ 998.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.26K $ 7.26K $ 7.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.0002454 $ 0.0002454 $ 0.0002454 Minim dintotdeauna: $ 0.00000411 $ 0.00000411 $ 0.00000411 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Nebula (NEB)

Tokenomie pentru Nebula (NEB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nebula (NEB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEB, explorează prețul în direct al tokenului NEB!

